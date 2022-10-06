Актуальные данные о ценах на нефть

В четверг, 6 октября, стоимость нефти Brent колеблется на уровне 94,92 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 1,66%. По сравнению с предыдущим торговым днем фактически сырье подорожало на 1,51 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.

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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 89,02 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день, нефть WTI выросла в цене на 1,32 доллара. За сегодняшнюю торговую сессию эта марка подорожала на 1,44%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 94,95 доллара за баррель (+ 1,53 доллара),

за баррель (+ 1,53 доллара), Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 89,02 доллара (+1,25 доллара).

Факторы влияния на рынке нефти

В среду, 5 октября, в ОПЕК+ приняли решение о сокращении объемов добыча нефти на 2 миллиона баррелей на сутки. Это остается одним из ключевых факторов влияния на рынок. Поэтому цены на нефть остаются на максимальном уровне за 3 недели, информирует Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть