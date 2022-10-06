Актуальні дані про ціни на нафту

У четвер, 6 жовтня, вартість нафти Brent коливається на рівні 94,92 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 1,66%. Порівняно з попереднім торговим днем, фактично сировина подорожчала на 1,51 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Водночас контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 89,02 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI виросла в ціні на 1,32 долара. За сьогоднішню торгову сесію ця марка подорожчала на 1,44%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 94,95 долара за барель (+ 1,53 долара),

за барель (+ 1,53 долара), Барель американської нафти WTI торгується за ціною 89,02 долара (+ 1,25 долара).

Фактори впливу на ринку нафти

У середу, 5 жовтня, в ОПЕК+ ухвалили рішення про скорочення обсягів видобування нафти на 2 мільйони барелів на добу. Це залишається одним із ключових факторів впливу на ринок. Тож ціни на нафту залишається на максимальному рівні за 3 тижні, пише Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту