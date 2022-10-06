Актуальні дані про ціни на нафту
У четвер, 6 жовтня, вартість нафти Brent коливається на рівні 94,92 долара за барель. З початку сесії котирування цієї марки виросли на 1,66%. Порівняно з попереднім торговим днем, фактично сировина подорожчала на 1,51 долара, згідно з даними Finance!Yahoo.
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Водночас контракти на американську нафту West Texas Intermediate коштують 89,02 долара за барель. Порівняно з даними торгів за попередній день, нафта WTI виросла в ціні на 1,32 долара. За сьогоднішню торгову сесію ця марка подорожчала на 1,44%.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на наступних рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 94,95 долара за барель (+ 1,53 долара),
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 89,02 долара (+ 1,25 долара).
Фактори впливу на ринку нафти
У середу, 5 жовтня, в ОПЕК+ ухвалили рішення про скорочення обсягів видобування нафти на 2 мільйони барелів на добу. Це залишається одним із ключових факторів впливу на ринок. Тож ціни на нафту залишається на максимальному рівні за 3 тижні, пише Reuters.
Прогнози щодо цін на нафту
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, тоді як у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.
- Натомість у Fitch Solutions в новому прогнозі зазначили, що у 2022 році вартість барелів Brent може досягнути 105 доларів, тоді як наступного року знизиться до 85 доларів за барель.