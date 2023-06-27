Последние изменения на рынке нефти

С начала торгов во вторник, 27 июня 2023 года, нефть марки Brent подорожала на 0,67 доллара до 74,85 доллара за баррель.

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Фьючерсы на West Texas Intermediate также показывают положительную динамику на рынке. Стоимость сырья остановилась на уровне 70,10 доллара за баррель. Эта марка нефти выросла в цене на 0,73 доллара, сообщает Reuters.

К теме! Украинский экономист Олег Гетман подробно объяснил, как повлияет на Россию изменение валютного фактора в рамках получения доходов от продажи нефти. Эксперт также рассказал о дальнейших перспективах государства-агрессорки.

Согласно Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Баррель нефти Brent стоит 74,32 доллара за баррель (+0,19%);

за баррель (+0,19%); Марка WTI торгуется на уровне 69,51 доллара за баррель (+0,20%).

Во время предыдущей торговой сессии нефть тоже дорожала. Для примера бренд сырья Brent зафиксировал рост на 0,5%. Американская нефть West Texas Intermediate (далее WTI) завершила последние торги, подорожав на 0,3%.

Что влияет на стоимость нефти

Нефть дорожает второй день подряд, в частности, из-за мятежа главы ПИК Вагнер Евгения Пригожина в России. Дело в том, что растет уровень беспокойства из-за политической нестабильности и потенциальных перебоев со снабжением. Кроме того, нефть выигрывает от ожиданий спроса в США в течение летнего периода, пишет издание Reuters.

Напомним, что из-за попытки государственного переворота в России в крупных городах и нескольких регионах стремительно вырос спрос на наличные деньги. Россияне сняли за сутки свыше 100 миллиардов рублей и почти достигли предыдущего рекорда.