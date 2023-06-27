Останні зміни на ринку нафти

З початку торгів у вівторок, 27 червня 2023 року, нафта марки Brent подорожчала на 0,67 долара до 74,85 долара за барель.

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Ф'ючерси на West Texas Intermediate також демонструють позитивну динаміку на ринку. Вартість сировини зупинилася на рівні 70,10 долара за барель. Ця марка нафти зросла в ціні на 0,73 долара, повідомляє Reuters.

До теми! Український економіст Олег Гетман детально пояснив, як вплине на Росію зміна валютного фактора у рамках отримання прибутків від продажу нафти. Експерт також розповів про подальші перспективи держави-агресорки.

Згідно з Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Барель нафти Brent коштує 74,32 долара за барель (+ 0,19%);

за барель (+ 0,19%); Марка WTI торгується на рівні 69,51 долара за барель (+ 0,20%).

Під час попередньої торгової сесії нафта також дорожчала. Для прикладу бренд сировини Brent зафіксував зростання на 0,5%. Американська нафта West Texas Intermediate (далі WTI) завершила останні торги, подорожчавши на 0,3%.

Що впливає на вартість нафти

Нафта дорожчає другий день поспіль, зокрема, через заколот глави ПВК Вагнер Євгенія Пригожина у Росії. Річ у тому, що зростає рівень занепокоєння через політичну нестабільність та потенційні перебої з постачанням. Крім того, нафта виграє від очікувань щодо попиту у США протягом літнього періоду, пише видання Reuters.

Нагадаємо, що через спробу державного перевороту у Росії у великих містах та кількох регіонах стрімко зріс попит на готівку. Росіяни зняли за добу понад 100 мільярдів рублів та майже досягли попереднього рекорду.