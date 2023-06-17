Сколько Россия заработала на нефти

За первые три месяца 2023 года формальные доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов оценивают в 39 миллиардов долларов США. Этот показатель сопоставим с данными о продаже сырья в 2015 – 2017 годах. Например, за первый квартал 2016 года Россия получила. 24 миллиарда долларов, говорится в отчете KSE Instutute.

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Добавим, что на рынке нефти фиксируют прямо пропорциональную корреляцию между ростом объемов импорта российской нефти в страны, не поддерживающие санкции против агрессора. Противоположную динамику можно заметить по экспорту сырья Россией в страны с четкой позицией по осуждению полномасштабной войны против Украины, информирует Европейский центральный банк.

Важно подчеркнуть, что в конце апреля 2023 года эксперты из KSE Institute сообщили о достаточно тревожных тенденциях. Они указали, что санкции стран Запада оказывают давление на экспорт российской нефти, однако есть доказательства их нарушения. В частности, речь идет о продаже сырья выше ценового потолка на уровне 60 долларов за баррель.

Валютный фактор

В то же время выручка России от продажи нефти в современных реалиях выглядит несколько иначе, чем привыкли в Кремле. Все из-за серьезных изменений, связанных с валютной составляющей этого вопроса.

Дело в том, что до начала полномасштабной агрессии против Украины у России не было никаких проблем с использованием американского доллара в международных расчетах. В современных же реалиях россияне по сути получают оплату в валютах, с которыми они почти ничего не могут сделать. Речь идет о таких денежных единицах:

Индийские рупии , которые сегодня зафиксировали спад против доллара США из-за одного из решений центрального банка страны, по данным Reuters;

, которые сегодня зафиксировали спад против доллара США из-за одного из решений центрального банка страны, по данным Reuters; Ограниченно конвертируемые китайские юани.

Дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, летом 2022 года добивалась того, чтобы получить оплату за экспорт нефти в Индию именно в этой валюте, чтобы защитить себя от западных санкций, информирует CNBC.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия не смогли договориться об использовании рупий в двусторонних международных расчетах. Главная причина – опасения официальной Москвы, что им не удастся использовать индийскую валюту, пишет Reuters. Кроме того, в 2022 году доля юаня в импортных расчетах России выросла с 4% до 23%, согласно The Japan Times.

Напомним! Среди наиболее используемых валют в международной торговле передовые позиции занимают доллар США и евро. Доля китайского юаня за последние месяцы немного выросла, но еще не достигла критически важного уровня.

Добавляют, что в этот список также могут входить турецкие лиры и марокканские дирхамы. Например, в начале 2023 года Россия сосредоточила свое внимание на увеличении объемов поставки дизельного горючего в Турцию и Марокко, пишет Reuters.

Напомним, что официальная валюта Турции в последние годы стремительно теряет позиции на рынке. Но вывод из этого всего один – ни российские трейдеры, ни нефтяники не знают, что теперь делать. В общем, это можно охарактеризовать как вектор на деглобализацию в секторе финансов. Очень маловероятно, что это будет иметь положительные последствия для России.

Однако следует учитывать, что примерно треть российской выручки от продажи нефти и нефтепродуктов за первый квартал 2023 года все-таки может быть в валютах, которые легко конвертировать.

Эксперт рассказал о перспективах России

Иностранные валюты

24 Канал расспросил экономиста Олега Гетмана о ситуации в России с продажей нефти и валютной структурой доходов от него. Прежде всего, он отметил, что доллар – это универсальная свободно конвертируемая валюта, с которой можно рассчитываться в любых странах мира. Приблизительно так же, как и евро, но значительно более распространенная. То есть, если у вас накапливаются в стране доллары, то можно купить что угодно в любой стране по контрактам.

Если торговля частично переориентируется на валюты, которые не распространены в мире, то вы затем можете торговать только с этой страной. Если у вас скапливаются индийские рупии, то соответственно и покупать что-нибудь нужно в Индии. А так как торговые балансы обычно смещены, например, страна продает намного больше, чем покупает у этой страны, то рупии накапливаются и накапливаются.

В результате непонятно, что с ними сделать, потому что просто так их свободно конвертировать невозможно. Поэтому это, конечно, будет иметь отрицательные последствия. В частности, будет вымывать оборотные средства в России. Кроме того, цена на нефть держится в пределах потолка, что приводит к значительным недопоступлениям в федеральный бюджет России. И по сравнению даже с прошлым годом мы видим эти провалы, и они дальше будут только увеличиваться.

Важно! С другой стороны, тот факт, что россияне торгуют в разных валютах, это не самое плохое, что случилось со страной за последний год. Это точно не доведет ее до дефолта, банкротства, потому что даже в этих валютах можно потом у всех стран покупать, даже там не очень нужно, но можно переориентировать и покупать больше товаров, чем в других странах.

Нефть, газ и бюджет

Главное, что происходит в России – это то, что никто не ожидал столь низких цен на нефть, когда они планировали бюджет в 2023 году. И никто не предполагал такого безумного проседания по газу. Около 40 – 45% всего федерального бюджета – доходы от нефти и газа.

Согласно этому формировали бюджет. Все расходы ориентировались на то, что поступления будут в этих пределах. Россияне ожидали, что цены на нефть на этот год удержатся на уровне 75 долларов за баррель, ну и газ, соответственно. Там тоже значительные цифры и поступления.

Этого всего не происходило. Ведь ввели ценовой потолок на нефть. В результате российское сырье торгуется постоянно ниже 60, 55, 57 долларов и даже до 45 долларов доходило. И так оно и будет дальше. Тоже самое по газу провал примерно на 40% по цене и по поставке,

– подчеркнул украинский экономист.

Как Россия начала 2023 год на рынке нефти / Фото Shutterstock

Так что уже к этому времени, по итогам 4 месяцев, у них дефицит федерального бюджета. 3,5 триллиона рублей. Притом что весь дефицит федерального бюджета на 2023 год планировали в пределах 2,9 триллиона рублей. То есть с января по май Россия уже перевыполнила весь дефицит. И теперь возникает вопрос, чем его покрывать. И здесь вариантов немного:

Есть Фонд национального благосостояния, в котором ресурсов операбельны примерно на 9 триллионов рублей ;

; И, естественно, есть возможность печатать рубли, запустить инфляцию, гиперинфляцию.

Оба варианта плохие для них и хорошие для нас. То есть они уже покрывают эти потери благодаря Фонду национального благосостояния и "вымывают" свои резервы,

– объяснил Олег Гетман.

Когда они кончатся, вариантов уже ничего не останется, кроме как печатать деньги. К тому же похоже, что они уже постепенно печатают рубли. Из-за чего полез вверх курс национальной валюты России, выросла девальвация и инфляция.

Если два выше упомянутых фактора сработают на полную мощность, то россияне вспомнят 90-е годы, когда инфляция достигала 100 – 200 – 500%, когда население беднело просто каждый день. Такого результата можно ожидать примерно в конце года.

Стоит отметить, что Россия не способна в ближайшие 5 лет восполнить потерю европейского рынка по экспорту нефти и газа. Здесь Москве не помогут ни Турция, ни Индия, ни Китай. Для этого есть следующие причины:

Во-первых, рынки этих стран не безграничны. Тем более что они и так активно импортируют сырье;

Во-вторых, сразу несколько стран готовы конкурировать за эти рынки. В их числе подсанкционные Иран и Венесуэла, а также Арабские Эмираты.

Так что игроков много, и они все большие, мощные, они с радостью сожрут долю России. Там бой происходит с достаточно сильной конкуренцией. Поэтому этот дефицит в федеральном бюджете и дальше будет нарастать.

Цена на российскую нефть не будет расти выше 60 долларов за баррель. И все это залог того, что никакие другие страны не спасут ее от проедания в течение этого года всех резервов, оставшихся в Фонде национального благосостояния. Как только они закончатся, тогда мы сможем наблюдать за интересными процессами, которые там начнутся в экономическом и финансовом секторе.

Что будет с предельным потолком на российскую нефть

Если принимать решение о ценовом потолке, то обязались проводить переговоры по этому уровню каждые два месяца. Но здесь есть несколько нюансов. Потолок хорошо работает, когда цена на мировой бренд не слишком высокая.

Когда цена на Brent составляет 70 – 75 долларов за баррель, то хорошо держать потолок и его можно понижать. Как только Brent, как было месяц назад, скачет до 80 – 85 долларов за баррель, то потолок начинает понемногу "протекать". Ведь стимулы для уклонения от этого потолка для России и ряда соседних стран становятся большими. Когда можно обойти потолок черными танкерами, какими-то черными страховыми компаниями, это интересно и покупателю, и продавцу.

Если Brent стоит 85 долларов за баррель, то 70 – интересная цена всем. Поэтому потолок можно будет официально понижать, когда вступят в действие дополнительные санкции, которые готовятся в следующем пакете, которые перекрывают часть возможностей для обхода этого потолка. А когда цена на Brent приживется в пределах 70 – 72 долларов за баррель, тогда будут все основания, чтобы потолок снизить до 50 – 45 долларов за баррель.