На основе данных от российского центробанка, рекордный спрос на наличные деньги в России зафиксировали с 22 на 23 сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления Владимиром Путиным "долевой мобилизации", этот показатель вырос на 132,1 миллиарда рублей и 114,2 миллиарда рублей в сутки соответственно.

Достойно внимания Стратегии безопасности: как избежать рисков во время торгов на бирже

Россияне массово снимали наличные из-за

На фоне мятежа, организованного Пригожиным, россияне почти приблизились к предыдущим рекордам. За сутки они сняли наличные деньги на 100 миллиардов рублей.

К теме! Напомним, что в начале апреля 2023 года россияне начали массово покупать американский доллар и другие так называемые "недружественные" валюты, поскольку рубль зафиксировал очередной обвал на рынке.

Речь идет о наличных, которые получили через кассы и банкоматы. Банки также пополняют кассы в соответствии с клиентским спросом накануне выходных. Эту ситуацию также прокомментировал вице-премьер государства-агрессора Андрей Белоусов. Вот ключевые моменты:

Чиновник признал, что 24 июня в крупных городах и нескольких регионах зафиксировали рост спроса на наличные деньги. Речь идет о Воронежской, Ростовской, Липецкой области;

По его словам, по сравнению с обычным показателем в последнюю субботу спрос на наличный был на 70 – 80% выше ;

показателем в последнюю субботу спрос на наличный был на ; Еще в 15 регионах этот показатель вырос на 30% от обыкновенной динамики.

Напомним, акции российских компаний начали обесцениваться на фоне новостей о попытке переворота в России. Диапазон обесценивания активов колебался от 1% до 6%.