Об этом свидетельствуют данные Yahoo Finance.
Смотрите также Трамп планирует ослабить санкции против российской нефти на фоне роста цен, – Reuters
Что происходит с ценами на нефть сейчас?
Еще утром 9 марта Дональд Трамп заявил, что имеет план решения проблемы роста цен на нефть, вызванного войной с Ираном. Но никаких подробностей по этому поводу он не предоставил.
У меня есть план на все. Вы будете очень довольны,
– говорил он.
А уже вечером цены резко пошли вниз.
Цены на нефть / Фото Investing.com
Например, цена на нефть марки Brent достигла 119 долларов за баррель. Это был самый высокий уровень с начала российско-украинской войны в 2022 году. Чуть позже она упала до примерно 100 долларов.
А вечером 9 марта она удерживается примерно на уровне 89 долларов.
К слову, рост цен на нефть был вызван, в частности, нарушением судоходства через Ормузский пролив. Именно через него обычно ежедневно проходит около 20 миллионов баррелей нефти.
Цены на нефть марки Brent / Скриншот Yahoo Finance
Война в Иране: последние новости
В ночь на 9 марта в Иране избрали нового верховного лидера. Им стал сын убитого Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи. Впрочем, он не появлялся на публике еще с начала операции США в Иране. А иранское телевидение заявило, что тот был ранен еще в первые дни.
Между тем Трамп продолжает подчеркивать, что Иран должен капитулировать. Он не поддержал решение о назначении на должность верховного лидера Моджтабы Хаменеи.
К слову, война вокруг Ирана постепенно переходит в новую фазу. В СМИ все чаще появляются предположения, что США могут осуществить наземную операцию в Иране. Но политолог Николай Олещук в эфире 24 Канала отметил, что такой шаг для американского президента это может стать рискованной игрой.