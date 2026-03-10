Що впливає на ціну нафти зараз?

Трамп заявив, що війна на Близькому Сході може скоро закінчитись, повідомляє Reuters.

Читайте також Ціна на нафту може злетіти вдвічі: економіст назвав одну умову

Зверніть увагу! Ця заява американського президента призвела до зменшення занепокоєння, щодо можливих перебоїв у постачанні нафти.

Як відомо, обсяги торгів наразі знизилися так:

обсяги торгів нафтою Brent впали до майже 328 тисяч контрактів – це найнижчий показник, починаючи з 27 лютого;

WTI – 296 тисяч контрактів (найнижчий показник з 23 лютого).

У понеділок ціни на нафту сягали 119 доларів за барель. Зокрема, через скорочення поставок Саудівською Аравією.

Ціни пізніше знизилися після того, як президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Трампом і поділився пропозиціями, спрямованими на швидке врегулювання війни, за словами помічника Кремля, що зняло занепокоєння щодо поставок нафти,

– вказує видання.

Як змінились ціни на нафту 10 березня 2026?

Вартість нафти залежить від сукупності факторів, зокрема, марки, повідомляє Trading Economics. Сьогодні розцінки такі:

Нафта марки Brent коштує – 85,87 долара за барель.

коштує – 85,87 долара за барель. Американська нафта WTI – 81,22 долара за барель.

– 81,22 долара за барель. Російська Urals – 100,67 долара за барель.

Які ще фактори впливають на нафтовий ринок?