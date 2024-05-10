План ОПЕК по контролю цен на нефть под угрозой: все из-за неожиданного игрока

Канада неожиданно усиливает свои позиции на рынке нефти и к 2030 году превзойдет все прогнозы. Компании начали увеличивать свою добычу из-за текущей ситуации на рынке.

Достаточно длительный период высоких цен на нефть позволили производителям больше заработать, а также создал почву для более амбициозных проектов.

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Канада усиливает позиции на рынке нефти

Согласно новым прогнозам, к 2030 году объемы добычи нефти в Канаде вырастут до 3,8 миллиона баррелей в день. Это ориентировочно на 3% больше, чем ожидали в 2023 году.

Канада имеет третьи по величине запасы нефти в мире.

Сразу несколько компаний заявили о расширении имеющихся скважин, используя преимущества начала строительства новых трубопроводов к Тихоокеанскому побережью. Речь идет о подразделениях Imperial Oil Ltd, компании Exxon Mobil Corp. и Canadian Natural Resources Ltd..

Рост объемов добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, негативно повлиял на планы картеля поддерживать цены благодаря сокращению предложения. В Вашингтоне считают, что США, Бразилия, Гаяна и Канада возглавят рост добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2024 году.

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