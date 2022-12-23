Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в четверг, 22 декабря, фьючерсы на нефть Brent торговались на рынке по цене на уровне 80,98 доллара за баррель. Сырье упало в цене на 1,22 доллара или 1,5% во время торговой сессии.
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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 77,49 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подешевело на 80 центов или 1%, согласно данным Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 81,66 доллара за баррель (- 0,66%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 77,49 доллара за баррель (- 1,02% доллара).
Прогнозы экспертов по ценам на нефть:
- Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup;
- Эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель;