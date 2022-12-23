Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у четвер, 22 грудня, ф'ючерси на нафту Brent торгувалися на ринку за ціною на рівні 80,98 долара за барель. Сировина впала в ціні на 1,22 долара або 1,5% під час торгової сесії.
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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила торги з позначкою 77,49 долара за барель. З початку торгового дня сировина подешевшала на 80 центів або 1%, згідно з даними Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 81,66 долара за барель (- 0,66%);
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 77,49 долара за барель (- 1,02% долара).
Прогнози експертів щодо цін на нафту:
- Якщо сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup;
- Експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель;