Чем известен карьер Бингем и что там добывают?
Бингем-Каньон расположен в штате Юта, а его глубина достигает 1,2 километра, зато длина – 4 километра, узнал 24 Канал.
Читайте также Богатство под землей: где в Украине самые большие рудные ископаемые
- Известно, что начал функционировать Бингем с 1863 года и является старейшим рабочим карьером. Из него добыто больше всего медной руды в мире – более 19 миллионов тонн, а ежедневно здесь добывают до 450 тонн медной руды.
- Кроме меди здесь добывают золото, серебро, молибден – то есть сопутствующие металлы, изымаемые при переработке медной руды. К этому списку еще добавляется теллур, который тоже добывается как побочный продукт в процессе выплавки меди.
- В 2020 году горнопромышленный центр принадлежит британско-австралийской корпорации Rio Tinto Group. Кроме того, посредником является американская медная компания Юта Кеннекотт.
Заметьте! В 1966 году карьеру предоставили статус национального исторического памятника США.
Какова история карьера?
Название карьера происходит от фамилии первых поселенцев возле карьера, что обнаружили его. Это были братья Томас и Санфорд Бингемины, которые в 1848 году обнаружили здесь медную руду. В 1863 году здесь были найдены уже россыпи золота и свинцово-серебряных руд.
- В 1873 году к каньону подвели железную дорогу, что способствовало промышленной добыче полиметаллических руд.
- В 1887 году благодаря сооружению разведывательных тоннелей обнаружены мощные рудные залежи с содержанием меди более 2%.
- В то же время бум добычи пришелся на первые десятилетия 20 века, когда многочисленные малые предприятия, которые добывали там металлы, объединились в крупную компанию "Медь Юты".
- Уже в 1912 году оно стало крупнейшим промышленным горным комплексом мира.
Что известно о самом большом карьере в мире?
- Напоминаем, что крупнейшим в мире карьером является Чукикамата в Чили, где добывают медь на глубине 1 000 метров.
- Датируют первую добычу ископаемых в этом регионе еще в VI веке нашей эры, а промышленная разработка началась лишь в 1910-х годах.
- Сам рудник Чукикамата сформировался под воздействием горячих потоков, которые проходили через магматические породы.
- В карьере запущена подземная добыча, что продлило срок эксплуатации месторождения минимум на 40 лет.