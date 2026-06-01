Из-за чего дешевеет золото?

Усиление конфликта между Ираном и США привело к росту доллара. К тому же подорожала нефть, сообщает Reuters.

Эти факторы подпитали опасения, что инфляция пойдет вверх. А значит, центробанкам придется удерживать высокие процентные ставки в долгосрочной перспективе.

Оптимизм относительно переговоров между США и Ираном, направленных на прекращение противостояния в Ормузском проливе, угас в течение выходных. В результате цены на энергоносители восстановились, что возродило опасения относительно инфляции и усилило оптимистические ожидания Федеральной резервной системы,

– отметил аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.

Нужно понимать, что рост доллара сделал слитки, стоимость которых зарегистрирована в долларах, дороже для владельцев других валют. Именно этот металл обычно рассматривают как защиту от инфляции. Однако золото теряет свою привлекательность в условиях, когда процентные ставки остаются высокими.

Сейчас рынок ожидает сообщений от ФРС. Ведь это может указывать на то, как изменятся ставки.

Трейдеры внимательно следить за публикациями ключевых данных на этой неделе, поскольку они могут изменить ожидания относительно будущего развития монетарной политики ФРС, влияя на спрос на доллар США и, как следствие, на динамику цен на золото,

– добавил Евангелиста.

Какова стоимость золота 1 июня?

Спотовая стоимость золота упала на 0,7%. Она достигла 4 506,49 доллара за унцию.

А вот фьючерсы на золото в США с поставкой в августе снизились на 1,2%. Они упали до 4 536,70 долларов за унцию.

Интересно! По итогам мая, стоимость золота упала на почти 2%. Это третье подряд месячное падение.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы с 1 июня?

Спотовое серебро подорожало. Оно выросло в цене на 0,6%, достигнув – 75,69 доллара за унцию.

Платина выросла в цене на 1,3%. Теперь она стоит – 1 941,15 доллара за унцию.

Палладий, в свою очередь, стабилен. Он теперь имеет цену – 1 355,00 долларов за унцию.

