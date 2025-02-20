Почему золото растет в цене

Золото продолжает расти в цене и фиксировать рекорды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Trading Economics. Драгоценный металл второй день подряд зафиксировал новый исторический рекорд.

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В четверг, 20 февраля, цена золота выросла выше 2950 долларов за унцию. Одна из главных причин – устойчивый спрос на активы-убежища вырос на фоне глобальной неопределенности.

Прежде всего речь идет о политике нового президента США. С момента вступления в должность Трамп ввел 10% пошлины на китайский импорт и 25% пошлины на сталь и алюминий. Он также предупредил о намерении ввести дополнительные пошлины на пиломатериалы, автомобили, полупроводники и фармацевтическую продукцию. На фоне этого растет напряженность в мировой торговле.

Также растет напряжение на геополитической арене. В частности, Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором", призвав его оперативно действовать для достижения мира, а также предупредил о потенциальных рисках для Украины.

Предыдущий рекорд золота зафиксировали на уровне 2943,69 доллара за тройскую унцию. Тогда драгоценный металл взлетел в цене, поскольку первый раунд переговоров между США и Россией завершился без четкого решения, по словам аналитика Kedia Commodities.