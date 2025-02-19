Цена золота установила новый рекорд
В среду, 19 февраля, цена золота взлетела до нового исторического максимума. Стоимость драгоценного металла выросла на фоне развития ситуации с переговорами между США и Россией по прекращению войны в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Цена золота на спотовом рынке выросла до 2 943,69 доллара за тройскую унцию. Золото выиграло от того, что первый раунд переговоров между США и Россией, которые прошли в Саудовской Аравии, о потенциальном мирном соглашении с Украиной завершился без четкого решения, заявил аналитик Kedia Commodities.
Обратите внимание! По словам эксперта, если будет надежный план по прекращению войны в Украине, то это может негативно повлиять на золото.
Предыдущий рекорд золота зафиксировали в начале февраля. Тогда стоимость драгоценного металла пересекла отметку у 2850 долларов за унцию. Актуальные цены на золото на момент создания этого материала:
- На данный момент стоимость золота на спотовом рынке колеблется на уровне 2940 долларов за унцию. Цена 1 грамма золота составляет 94,52 доллара, согласно данным Всемирного совета по золоту.
- Фьючерсы на золото сейчас стоят 2957,40 доллара, информирует MarketWatch. С января 2025 года контракты подорожали более чем на 12%.