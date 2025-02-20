Чому золото зростає в ціні

Золото продовжує зростати в ціні та фіксувати рекорди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Trading Economics. Дорогоцінний метал другий день поспіль зафіксував новий історичний рекорд.

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У четвер, 20 лютого, ціна золота зросла вище 2950 доларів за унцію. Одна з головних причин – стійкий попит на активи-притулки зріс на тлі глобальної невизначеності.

Перш за все йдеться про політику нового президента США.З моменту вступу на посаду Трамп запровадив 10% мита на китайський імпорт і 25% мита на сталь і алюміній. Він також попередив про намір запровадити додаткові мита на пиломатеріали, автомобілі, напівпровідники та фармацевтичну продукцію. На тлі цього зростає напруженість у світовій торгівлі.

Також зростає напруга на геополітичній арені. Зокрема, Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором", закликавши його оперативно діяти для досягнення миру, а також попередив про потенційні ризики для України.

Попередній рекорд золота зафіксували на рівні 2 943,69 долара за тройську унцію. Тоді дорогоцінний метал злетів в ціні, оскільки перший раунд переговорів між США та Росією завершився без чіткого рішення, за словами аналітика Kedia Commodities.