Илон Маск предлагает раздавать деньги американцам

Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу выплачивать американцам средства, как дивиденды от Департамента эффективности правительства США. По словам бизнесмена, речь идет о плательщиках налогов, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Маск заявил, что налогоплательщикам можно будет выдавать чек на 5000 долларов. Миллиардер добавил, что это будут деньги, которые сэкономит Департамент эффективности правительства США (DOGE).

Однако в первую очередь эту идею предложил генеральный директор инвестиционной компании Azoria Джеймс Фишбек. Сообщают, что он является внешним советником DOGE. В целом этот план предусматривает возврат 20% от запланированных DOGE сбережений в размере 2 триллионов долларов. Выплаты должны получить ориентировочно 79 миллионов домохозяйств, которые платят налоги в США.

Напомним, что во время предвыборной кампании Илон Маск устроил лотерею для избирателей в штатах, которые играют важную роль во время каждых президентских выборов. Речь идет о ежедневном розыгрыше 1 миллиона долларов.