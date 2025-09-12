Как изменилась ключевая ставка в России?
Как сообщают российские СМИ, новая ключевая ставка начнет действовать уже с 15 сентября, передает 24 Канал.
Российский Центробанк снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт. Теперь этот показатель составляет – 17%.
Напомним! В июне Центробанк России уже снижал учетную ставку с 21% до 20%. Впоследствии произошла новая коррекция. Уже в июле ключевая ставка была снижена с 20% до 18%.
Как изменился уровень инфляции в России?
Нужно отметить, что несмотря на жесткие монетарные условия, инфляционное давление в России до сих пор высокое:
- по состоянию на 8 сентября, годовая инфляция достигла – 8,2%;
- в III квартале рост цен в годовом измерении – 6,3%, во II – 4,4%;
- а вот базовая инфляция несколько снизилась, она достигла – 4,1%.
Важно! Центробанк России ожидает в 2025 году уровень инфляции 6 – 7%. А в 2026 этот показатель должен снизиться до 4%.
Что происходит с российской экономикой сейчас?
Кремль отрицает ухудшение экономической ситуации в России. Пресс-секретарь Путина Песков утверждает, что падение рубля является довольно закономерным и оно возникло из-за "рыночных процессов".
11 сентября российская валюта ощутимо упала. Курс евро впервые с февраля достиг отметки 100 рублей.
А 10 сентября рубль обвалился по отношению к доллару. Он упал до пятимесячного минимума. Тогда курс достиг 85 рублей за доллар.