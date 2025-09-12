Как изменилась ключевая ставка в России?

Как сообщают российские СМИ, новая ключевая ставка начнет действовать уже с 15 сентября, передает 24 Канал.

Читайте также Золотые слитки: сколько надо потратить на их покупку сегодня

Российский Центробанк снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт. Теперь этот показатель составляет – 17%.

Напомним! В июне Центробанк России уже снижал учетную ставку с 21% до 20%. Впоследствии произошла новая коррекция. Уже в июле ключевая ставка была снижена с 20% до 18%.

Как изменился уровень инфляции в России?

Нужно отметить, что несмотря на жесткие монетарные условия, инфляционное давление в России до сих пор высокое:

по состоянию на 8 сентября, годовая инфляция достигла – 8,2%;

в III квартале рост цен в годовом измерении – 6,3%, во II – 4,4%;

а вот базовая инфляция несколько снизилась, она достигла – 4,1%.

Важно! Центробанк России ожидает в 2025 году уровень инфляции 6 – 7%. А в 2026 этот показатель должен снизиться до 4%.

Что происходит с российской экономикой сейчас?