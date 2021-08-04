Драгоценный металл имеет потенциал обновить свой максимум, поскольку инвесторы недооценивают риски, которые могут возникнуть после того, как центральные банки откажутся от мощных стимулов экономики.

Примечательно Удачный выбор: куда инвестировать средства во время экономического кризиса

Золото может стремительно подорожать

Диего Паррия, который 25 лет работает с драгоценными металлами, заявил, что мало кому известно о серьезный вред для экономики, причиненный слабой монетарной и фискальной политики. Он отметил, что искусственно заниженные процентные ставки стали причиной появления пузырей на рынке, которые слишком велики, чтобы лопнуть без угрозы краха центробанков.

Я думаю, что факторы, которые способствуют укреплению золота не только остаются, но и укрепляются,

– добавил Паррия, который в 2016 году смог предсказать предварительное подорожание золота.

Он делает ставку на то, что в течение следующих 3 – 5 лет цена золота взлетит к новому историческому максимуму. Паррия считает, что стоимость драгоценного металла будет колебаться в диапазоне от 3 до 5 тысяч долларов за унцию. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2020 года. Тогда цена взлетела до 2075 долларов за унцию. По данным GoldHub , сейчас цена металла колеблется на уровне 1813 долларов за унцию.

Актуальная стоимость золота / Инфографика GoldHub

Цена золота стремительно пошла вниз после решения Федерального резерва США относительно ускорения темпов укрепления усиления своей политики и обсуждения вероятного сокращения приобретение облигаций. С конца июня казначейские облигации США росли несмотря на ускорение инфляции. На фоне этого реальный доход от ценных бумаг остановился на рекордно низком уровне. Обычно такая ситуация способствует укреплению золота, однако цены еще не достигли прошлогодних максимумов. Диего Паррия, который работал в Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America, добавил, что новым импульсом для золота может стать с обытие, связанное с сокращением рисков, которое приведет к осознанию того, что центральные банки не настолько хорошо контролируют ситуацию, как думает общество.

Печать денег центральным банком на самом деле не решает проблемы, это лишь откладывает этот процесс. Золото выигрывает только потому, что оно будет физическим активом, который вы не можете напечатать,

– отметил эксперт.

Позиции других экспертов

Некоторые аналитики не разделяют мнение Паррия и считают, что в ближайшие годы цена на золото будет постепенно падать. Они аргументируют свою позицию тем, что этому будет способствовать восстановление мировой экономики после пандемии, укрепление доллара США. Специалисты с UBS Group AG прогнозируют, что стоимость драгоценного металла упадет до 1700 долларов за унцию до конца 2021 года, а в следующем году эта тенденция сохранится.

Интересно Украина платит больше чем США: атлеты из какой страны получат больше за медали на Олимпиаде