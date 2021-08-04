Однако, для многих спортсменов, за исключением нескольких олимпийцев уровня звезды гимнастики Наоми Осаки, Олимпиада – это еще и борьба за призовые, которые они могут получить за победу от своего государства.

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Сколько получают спортсмены за победу на Олимпиаде в Токио

Диапазон этих выплат очень отличается. Каждая страна самостоятельно решает, сколько она готова заплатить своим спортсменам. Например, Япония, где в этом году проходят соревнования, готова заплатить своим атлетам 45 тысяч долларов за каждую золотую медаль, 18 тысяч долларов за серебро и 9 тысяч долларов за бронзу. Похожая ситуация в США , чьи олимпийцы получат 37 500 за золото, 22 500 за серебряную медаль и 15 тысяч долларов за третье место.

По данным издания MoneyUnder30 , атлеты из Австралии, Бразилии, Канады, Южной Африки, Германии, Франции тоже не могут рассчитывать на выплаты более чем 70 тысяч долларов за одну медаль. За бронзу спортсмены получают от 7 до 15 тысяч долларов, тогда как за золото они заработают от 15 до 65 тысяч долларов.

Сколько атлеты получают за олимпийские медали / Инфографика MoneyUnder30

В Украине призовые оставили на уровне Олимпийских игр 2016 года, которые проходили в Бразилии. За золотую медаль наши атлеты получат 125 тысяч долларов, за серебряную – 80 тысяч долларов, а за бронзу – 55 тысяч долларов. По состоянию на 4 августа, Украина занимает 61 место в общем рейтинге с 7 медалями. В Эстонии не выплачивают определенную сумму за победу на Олимпиаде, однако страна гарантирует победителям (золотая медаль) пожизненную помощь в размере 5500 долларов на год. Тогда как спортсмены из Великобритании, Швеции и Норвегии вообще не получают призовые за свои медали.

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Однако, есть страны, которые готовы сделать очень много для того, чтобы поздравить своих спортсменов. Издание Forbes определило 10 государств, которые платят атлетам шестизначные суммы. Этот рейтинг выглядит следующим образом:

Сингапур – 738 тысяч долларов за золото, 500 тысяч за серебро, 250 тысяч за бронзу; Тайвань – 716 тысяч долларов за золото, 500 тысяч за серебро, 250 тысяч за бронзу; Индонезия – 346 тысяч долларов за золото, информация отсутствует; Бангладеш – 300 тысяч долларов за золото, 150 тысяч за серебро, 100 тысяч долларов за бронзу; Казахстан – 250 тысяч долларов за золото, 150 тысяч за серебро, 75 тысяч за бронзу; Малайзия – 237 тысяч долларов за золото, 71 тысяча за серебро, 24 тысячи за бронзу; Италия – 214 тысяч долларов за золото, 107 тысяч за серебро, 71 тысяча за бронзу; Филиппины – 200 тысяч долларов за золото, 40 тысяч за серебро, 20 тысяч за бронзу; Венгрия – 166 тысяч долларов за золото, 118 тысяч за серебро, 94 тысячи за бронзу; Косово – 119 тысяч долларов за золото, 71 тысяча за серебро, 47 тысяч за бронзу.