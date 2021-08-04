Дорогоцінний метал має потенціал оновити свій максимум, оскільки інвестори недооцінюють ризики, які можуть виникнути після того, як центральні банки відмовляться від потужних стимулів економіки.

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Золото може стрімко подорожчати

Дієго Паррія, який 25 років працює з дорогоцінними металами, заявив, що мало кому відомо про серйозну шкоду для економіки, яка була завдана слабкою монетарною та фіскальною політикою. Він наголосив, що штучно занижені процентні ставки стали причиною появи бульбашок на ринку, які занадто великі, щоб лопнути без загрози краху центробанків.

Я думаю, що фактори, які сприяють зміцненню золота не лише залишаються, але й зміцнюються,

– додав Паррія, який у 2016 році зміг передбачити попереднє подорожчання золота.

Він робить ставку на те, що протягом наступних 3 – 5 років ціна золота досягне нового історичного максимуму. Паррія вважає, що вартість дорогоцінного металу буде коливатися в діапазоні від 3 до 5 тисяч доларів за унцію. Попередній рекорд був зафіксований у серпні 2020 року. Тоді ціна злетіла до 2075 доларів за унцію. За даними GoldHub, зараз вартість металу коливається на рівні 1813 доларів за унцію.

Актуальна вартість золота / Інфографіка GoldHub

Ціна золота стрімко пішла вниз після рішення Федерального резерву США щодо пришвидшення темпів посилення своєї політики та обговорення ймовірного скорочення придбання облігацій. З кінця червня казначейські облігації США зростали попри пришвидшення інфляції. На фоні цього реальний дохід від цінних паперів зупинився на рекордно низькому рівні. Зазвичай така ситуація сприяє зміцненню золота, однак ціни досі не досягнули торішніх максимумів. Дієго Паррія, який працював у Goldman Sachs Group Inc. і Bank of America, додав що новим імпульсом для золота може стати подія, пов'язана зі скороченням ризиків, яка призведе до усвідомлення того, що центральні банки не настільки добре контролюють ситуацію, як думає суспільство.

Друк грошей центральним банком насправді не розв'язує проблеми, це лише відстрочує цей процес. Золото виграє тільки тому, що воно буде фізичним активом, який ви не можете надрукувати,

– наголосив експерт.

Позиції інших експертів

Деякі аналітики не поділяють думку Паррія та вважають, що протягом найближчих років ціна на золото буде поступово падати. Вони аргументують свою позицію тим, що цьому сприятиме відновлення світової економіки після пандемії, зміцнення долара США тощо. Фахівці з UBS Group AG прогнозують, що вартість дорогоцінного металу впаде до 1700 доларів за унцію до кінця 2021 року, а у наступному році ця тенденція збережеться.

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Як пише Finance.ua, глава аналітичної компанії SAV Markets Шиам Девані вважає, що вже найближчим часом ціна золото може зрости до 1900 доларів за унцію через зниження реальної дохідності казначейських облігацій. Крім того, він додав, що в середньо строковій перспективі ціна металу може злетіти до 2100 доларів за унцію, оскільки новий спалах коронавірусу змусить центробанки й надалі дотримуватися м'якої політики.