Как на россиян влияет война против Украины?

Нужно понимать, что эта сумма расходов равна 24 годовым бюджетам России на высшее образование или 22 бюджетам на здравоохранение, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Интересно, что большая часть этих расходов – 59% засекречена. В цифрах эта ситуация выглядела так:

по открытым статьям потрачено 4,816 триллиона рублей;

а вот по скрытым – 7,038 триллиона рублей, сообщает российское издание The Moscow Times. .

Интересно! В годовом измерении доля расходов выросла на 39%.

Финансирование войны Кремль перекладывает на население через новые налоги и рост цен. В условиях, когда любая антивоенная критика наказывается как "измена", пространство для публичного недовольства практически исчезло. Как следствие, в 2022 – 2025 годах цены для россиян росли непрерывно,

– отмечает разведка.

Как на кризис в России реагируют российские гиганты?

"Газпром" почувствовал значительный кризис, в частности, в результате санкций. К тому же "ударила" по компании потеря европейских рынков.

Чтобы компенсировать это, "Газпром" ввел изменения для внутренних потребителей. Речь идет, например, о подорожании коммунальных услуг.

Средняя стоимость коммунальных услуг выросла на 43%, а на следующий год уже задекларировано повышение еще на около 14%,

– сообщает разведка.

Какие еще изменения ощутимы в России сейчас?