Почему растет доллар?

Дело в том, что трейдеры ожидают речей представителей Федеральной резервной системы на этой неделе. Ведь там могут прозвучать "подсказки" о дальнейшем изменении ставок, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Отсутствие существенных данных до публикации основных данных об инфляции по расходам на личное потребление (PCE) в пятницу оставляет инвесторов открытыми для переосмысления снижения ставки ФРС и плана на будущее,

– говорит руководитель отдела макростратегии рынков в BNY Mellon Боб Севидж.

Напомним! ФРС снизил ставки всего на 25 базисных пунктов. Трамп не оценил это решение. Американский президент требовал более радикального снижения – на 50 базисных пунктов, сообщает Reuters.

Как изменился курс доллара, относительно других валют?

Индекс доллара вырос на 0,05% до 97,66 по отношению к другим валютам. Общая ситуация такова:

евро неизменно и остается на уровне – 1,1748 доллара;

шведская крона упала на 0,10%, относительно американского доллара и достигла 9,4140 за доллар;

иена – упала на 0,10%, сейчас она составляет – 148,06 за доллар;

фунт стерлингов, свою очередь, упал до двухнедельного минимума и достиг 1,3453 доллара.

Какова ситуация с курсом доллара в Украине?

Курс доллара не претерпит значительных изменений. Колебания будут незначительны и продолжат находиться в диапазоне 41,60 – 42 гривны.

На этой неделе – с 22 по 28 сентября курс доллара также не претерпит ощутимых изменений. Валюта будет колебаться в пределах 41,20 – 41,50 гривны на межбанке и – наличном рынке.

Обратите внимание! Не все доллары можно обменять в украинских обменниках. Финучреждения Украины имеют право не принимать определенные банкноты, говорится, в частности, о значительно изношенных.