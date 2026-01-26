Такого не ожидал никто: унция этого металла теперь стоит как машина
- Цена золота превысила 5 100 долларов за унцию, что является новым рекордом, обусловленным ростом интереса к безопасным активам на фоне геополитической неопределенности.
- Спотовая стоимость серебра выросла на 4,8% до 107,903 доллара за унцию.
Золото достигло нового рекордного уровня. Цена этого металла превысила 5 100 долларов за унцию. Такого роста не ожидал никто, более того, вероятно эта тенденция будет продолжаться.
Почему растет цена на золото?
Сейчас подорожание золота происходит, в частности, на фоне того, что инвесторы перенаправляют средства в безопасные активы. Этому способствует геополитическая неопределенность, сообщает Reuters.
Во время сегодняшней сессии, спотовая цена на золото выросла на 2,2%. Она увеличилась до – 5 089,78 доллара за унцию
В то же время сегодня был установлен исторический рекорд золота. Этот металл достиг – 5 110,50 доллара за унцию.
Интересно! За 2025 год стоимость золота выросла более чем на 60%. Это самый большой годовой рост с 1979 года. В 2026 стоимость этого металла уже выросла на 18%.
Почему дорожает золото сейчас:
- растет спрос на безопасные активы;
- происходит смягчение монетарной политики США;
- усиливается геополитическая нестабильность, в частности, из-за политики Трампа (речь идет о тарифных угрозах американского президента);
- ослабление доллара (оно особенно заметно на фоне роста иены).
Аналитики ожидают, что цены на золото продолжат расти до 6000 долларов в этом году из-за роста глобальной напряженности, а также высокий спрос со стороны центральных банков и розничных торговцев,
– указывает издание.
Как меняется цена серебра?
Спотовая стоимость серебра сегодня выросла на 4,8%. Стоимость этого металла увеличилась до 107,903 доллара за унцию. Рекордная цена серебра была зафиксирована на уровне – 109,44 доллара за унцию.
Интересно, что впервые стоимость этого металла превысила 100 долларов в пятницу. Это был стремительный рост, который возник на фоне роста закупок, сообщает Reuters.
Важно! В прошлом году серебро выросло в цене на 147%.
Что происходит с ценами на другие драгоценные металлы?
Спотовая стоимость платины сегодня выросла на 3,4%. Цена этого металла сейчас составляет – 2 861,91 доллара за унцию. В начале сегодняшней сессии состоялось достижение рекордного уровня в 2 891,6 доллара.
А вот платина, свою очередь, выросла в цене на 2,5%. Стоимость этого металла достигла рекордных – 2 060,70 доллара за унцию.