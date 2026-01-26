Куда была направлена венесуэльская нефть?
Трамп рассказал, что сейчас именно США контролируют нефтяные ресурсы, которые находились на танкерах, сообщает New York Post.
Я не имею права вам этого рассказывать. Но скажем так – у них нет нефти. Мы забираем нефть.
Трамп также указал, что венесуэльская нефть сейчас попадает на американские НПЗ. Сырье поступает на предприятия в разных регионах.
Заметим, что США планируют продать до 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти по рыночной цене. Полученные доходы распределятся так:
- часть средств будет потрачена на развитие Венесуэлы;
- также деньги получат США, сообщает New York Nimes.
Венесуэла заработает больше денег, чем когда-либо прежде,
– говорит Трамп.
Как США сотрудничают с Венесуэлой в нефтяном вопросе?
США получили контроль над венесуэльской нефтью после захвата Николаса Мадуро. Напомним, Трамп объяснил, что эта операция была необходима, чтобы осуществить правосудие над бывшим президентом Венесуэлы.
Впоследствии Трамп требовал от венесуэльского правительства доступа к ресурсам. Такие изменения были согласованы. Сейчас США имеют контроль над добычей, переработкой и глобальным распределением венесуэльской нефти.
Сейчас Трамп пытается снова надавить на временную власть Венесуэлы. Американский президент требует, чтобы венесуэльское государство прекратило экономическое сотрудничество с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Как указывают источники, только если это произойдет, добыча нефти в Венесуэле будет расти.