Стоит как машина: цена золота достигла невиданного максимума

Стоимость золота сегодня превысила 4 800 долларов за унцию. Такому росту способствовало поведение инвесторов. Дело в том, что они продолжили искать безопасную зону после широкой распродажи активов в США.

Как увеличилась цена на золото сегодня?

Спотовая стоимость золота сегодня выросла на 2,1%. Она достигла – 4 862,19 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Для сравнения, золото вчера также установило рекорд. Оно достигло – 4 721,91 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Нужно понимать, что общее напряжение на рынке растет, в частности, из-за конфликта между США и членами НАТО по Гренландии. Фактически, рынок демонстрирует потерю доверия к американской стороне.

Напомним! Трамп угрожает тарифами ЕС. Эти пошлины американский президент обещает ввести, если Европа не пойдет на уступки, по Гренландии.

ЕС настроен решительно. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Европа не будет поддаваться на эти угрозы. Более того, европейская сторона готова вводить ограничения в ответ.

Я думаю, что превышение отметки в 4 800 долларов лишь подтверждает, что люди не хотят продавать золото раньше 5 000 долларов. Это сочетание традиционных сторонников золота, а именно рост долга, ослабление доллара и геополитической неопределенности,

– указал глобальный руководитель институциональных рынков ABC Refinery Николас Фраппелл.

Также подорожанию золота способствовало ослабление доллара. Напомним, индекс этой валюты упал до почти месячного минимума.

Какая цена на другие драгоценные металлы сейчас?