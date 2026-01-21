Какие выплаты для III группы в 2026 году?
Получили государственную соцпомощь, в частности, могут лица с инвалидностью с детства III группы и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, передает 24 Канал со ссылкой на Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета.
В 2026 году социальную помощь назначают в таких размерах:
- людям с инвалидностью с детства III группы – 60% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, (1557,00 гривен);
- детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (1816,50 гривен).
Людям с инвалидностью III группы, которые не имеют права на назначение пенсии, назначают ежемесячную социальную помощь. Она составляет 60% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, – 1 557 гривен в 2026 году.
Заметьте! Если группа инвалидности человека изменится, то и размер выплат будет другим. Так, для лиц I и II групп предусмотрена большая помощь.
Кто может получить доплаты к выплатам?
Некоторые люди с инвалидностью также могут дополнительно получать доплаты к выплатам. В частности, надбавка предусмотрены одиноким лицам с инвалидностью с детства III группы, которые по заключению врачебной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Кроме того, надбавки на уход предусматривают:
- для людей с инвалидностью вследствие войны, которые получают пенсию;
- для одиноких людей с инвалидностью, которые нуждаются в постоянной заботе.
Важно! Людям с инвалидностью III группы вследствие войны, которым выплачивают соцпомощь, а не пенсию, также могут назначать доплаты, пишет Министерство по делам ветеранов. В 2026 году размер такой надбавки составляет 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, – 778,50 гривен.
Какие льготы для III группы инвалидности?
Люди с инвалидностью III группы, по закону, имеют льготный доступ к таким средствам:
- колесные кресла, которые назначают по медицинским показаниям;
- медицинские изделия, в частности, зубные протезы;
- технические и различные реабилитационные средства.
Дополнительные преимущества государство гарантирует людям с инвалидностью III группы, которые продолжают работать. Среди льгот:
- увеличенный ежегодный отпуск (на 2 дня);
- дополнительный оплачиваемый отпуск ежегодно (14 дней);
- до 30 дней неоплачиваемого отпуска;
- трудоустройство без прохождения испытательного срока.
Стоит знать! Люди с инвалидностью также могут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте, кроме метро и такси.
Как начисляют пенсию по инвалидности?
Пенсии по инвалидности назначаются только при условии наличия страхового стажа человека с инвалидностью, который может составлять от одного до пятнадцати лет. Продолжительность необходимого стажа зависит от возраста, в котором лицо потеряло трудоспособность.
Размер пенсии определяется от пенсии по возрасту, на которую имело бы право лицо, и рассчитывается в процентах в зависимости от группы инвалидности. Так, для людей с первой группой инвалидности пенсия составляет 100% от возрастной пенсии, для второй группы – 90%, а для третьей группы – 50%.
При назначении пенсии к имеющемуся страховому стажу учитывается также период от установления инвалидности до достижения лицом 60 лет. Пенсия по инвалидности выплачивается в течение всего срока, на который установлена инвалидность.