16 января, 14:30
На этот раз все из-за США: как изменились цены на драгоценные металлы сегодня

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Цены на золото снизились на 0,3% до 4 603,02 доллара за унцию, а аналитики прогнозируют его подорожание на 2% в течение недели.
  • Спотовая стоимость серебра упала на 1,1% до 91,33 доллара за унцию.

Цены на драгоценные металлы сегодня снизились. Они упали, в частности, на фоне ослабления геополитического напряжения. Речь идет о заявлениях Трампа, по Ирану.

Что происходит с ценой на золото 16 января 2026 года?

Спотовая стоимость золота снизилась на 0,3%. Теперь этот металл стоит – 4 603,02 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Сейчас аналитики предсказывают подорожание такого металла на 2% в течение недели. Напомним, в среду золото достигло рекордного уровня – 4 642,72 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Нужно понимать, что такое увеличение стало следствием импульса, который ранее возник, в том числе на фоне геополитической нестабильности. Сейчас ситуация изменилась. Корректировке стоимости золота способствовали следующие факторы:

  • доллар колебался вблизи шестинедельного максимума;
  • количество первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось;
  • протесты в Иране начали "угасать".

Между тем спрос на золото в Индии на этой неделе оставался низким, поскольку цены вновь достигли рекордных максимумов, что отбросило внимание розничных покупателей, тогда как слитки золота торговались с премией в Китае, поскольку спрос оставался стабильным в преддверии лунного Нового года, 
– отмечает издание.

Как изменилась цена серебра сейчас?

Спотовая стоимость серебра сегодня упала на 1,1%. Она достигла – 91,33 доллара за унцию.

В то же время аналитики имели совсем другие прогнозы. Они ожидали недельного роста на 14%.

Рынок серебра, казалось, был очень настроен достичь отметки в 100 долларов за унцию, прежде чем снова упасть. Спекулятивные трейдеры следят за этим уровнем, даже если он не будет устойчивым в среднесрочной и долгосрочной перспективе, 
– указал аналитик Julius Baer Карстен Менке.

Какие цены на другие драгоценные металлы сейчас?

  • Спотовая стоимость на платину сегодня снизилась. Она упала на – 2,7%. Цена этого металла составила – 2 345,78 доллара за унцию.

  • Палладий, в свою очередь, во время сегодняшней сессии подешевел на почти 2,6%. Теперь цена этого металла – 1 755,04 долларов за унцию.