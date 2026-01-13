Почти рекорд: сколько сегодня стоит унция золота

Вчера стоимость золота установила рекордное значение. Сегодня этот металл несколько подешевел. Однако его цена все равно остается вблизи рекордного уровня.

Как изменилась цена на золото сегодня?

Стоимость золота остается стабильной. Цена этого металла несколько ниже уровня 4 600 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Сейчас спотовая стоимость золота – 4 593,81 доллара за унцию. Для сравнения, еще вчера был установлен рекорд – 4 629,94 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Почему дорожает золото сейчас:

растет спрос на безопасные активы на фоне геополитической нестабильности;

в частности, инвесторы направляют свои средства в безопасные активы после того, как администрация Трампа инициировала уголовное расследование в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла;

также подорожанию этого металла способствует ситуация в Иране.

Еще больше подпитывая геополитические опасения, президент США Трамп заявил в понедельник, что любая страна, которая ведет бизнес с Ираном, столкнется с 25% тарифом на торговлю с США, поскольку Вашингтон взвешивает свой ответ на подавление крупнейших антиправительственных протестов за последние годы в стране-экспортере нефти,

– сообщает издание.

Интересно! Согласно нынешним прогнозам, в этом году стоимость золота может вырасти до 5 тысяч долларов за унцию. А серебро достичь – 100 долларов за унцию.

Что происходит с ценой на серебро?

Серебро сегодня подорожало. Оно выросло в цене на 0,6%. Теперь этот металл стоит – 85,42 доллара за унцию.

Текущий дефицит серебра и металлов платиновой группы на физическом рынке также может несколько ухудшиться в краткосрочной перспективе из-за потенциальной задержки в принятии решений по тарифам, что в конечном итоге создает большие бинарные риски для торговых потоков и цен,

– указывает издание.

Заметьте! В 2025 году серебро подорожало более чем на 140%.

Как изменились цены на другие металлы?