Как увеличилась цена золота 30 декабря 2025 года?

Спотовая стоимость золота сегодня выросла на 1%. Этот металл достигает – 4 374,76 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Прошлый ценовой рекорд установлен в пятницу. Одна унция тогда достигла – 4 549,71 доллара, сообщает Reuters.

Что влияет сейчас на цену золота:

вырос спрос на золото, как безопасный металл;

ослабление доллара США;

геополитическая неопределенность;

монетарная политика (ее смягчение привело к подорожанию этого металла);

рост вкладов в биржевые фонды;

снижение ставки ФРС (в следующем году ее, вероятно, снизят дважды).

Интересно! В этом году стоимость слитков выросла на 66%. Это самый большой прирост с 1979 года.

Золоту нужно будет укрепить свою позицию выше отметки в 4 000 долларов за унцию, чтобы сохранить бычий импульс, тогда как следующим важным испытанием для серебра будет удержание выше психологической отметки в 50 долларов за унцию, прежде чем оно вернет себе уровень в 80 долларов за унцию,

– отметил аналитик MarketPulse от OANDA Заин Вавда.

Цена золота начала снижаться на фоне роста перспективы заключения мирного соглашения. Однако вчера эта вероятность уменьшилась. Ведь Путин сообщил об атаке Украины на его резиденцию.

Как изменилась цена на серебро?

Спотовая стоимость серебра сегодня выросла на 3,3%. Теперь этот металл стоит – 74,61 доллара за унцию.

Обратите внимание! На предыдущей сессии был установлен ценовой рекорд серебра – 83,62 доллара за унцию.

Цена на серебро выросла на 159% в этом году благодаря его включению в список критически важных минералов США, дефицита поставок и растущему промышленному и инвестиционному аппетиту,

– указывает издание.

Какие цены на другие драгоценные металлы?