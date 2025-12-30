Как могут измениться монеты номиналами 1 и 2 гривны?

НБУ планировал изменение дизайна монет номиналами 1 и 2 гривны еще в 2021 году, сообщает 24 Канал.

Читайте также Новое следствие переговоров Зеленского и Трампа: что происходит на рынке нефти

Напомним, эти монеты ввели в обращение в 2018 году. Они постепенно заменяли бумажные деньги, сообщает НБУ.

Идея изменить внешний вид этих монет появилась не просто так. Дело в том, что многие жаловались на то, что копейки слишком похожи между собой.

Алексей Шабан Заместитель председателя Национального банка Украины К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью. Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу

Шабан указывает, что еще в 2021 году была сформирована группа, которой нужно решить проблему. Должен был измениться дизайн одной или двух из этих монет, сообщает Центр экономической стратегии (ЦЭС).

Однако этот процесс отложен. Он стоит на паузе. Возобновить работу планируют тогда, когда ситуация в стране стабилизируется.

Что важно знать о копейках в Украине сейчас?