Металлы взлетели до рекордов после заявлений Трампа: какая цена золота и серебра

В понедельник, 19 января, цены на золото и серебро выросли до рекордных максимумов. Их подтолкнули вверх угрозы президента США Дональда Трампа ввести тарифы против ряда стран Европы за поддержку Гренландии.

Как выросла цена на серебро?

После этих заявлений Трампа фондовые рынки и доллар снизились, повысив спрос инвесторов на золото, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Центробанки наращивают запасы этого металла: какая из стран является лидером

Спотовое золото подорожало на 1,6% – до 4 669,09 доллара за унцию (в пятницу цена составляла 4 603,02 доллара за унцию)

(в пятницу цена составляла 4 603,02 доллара за унцию) Фьючерсы на золото с поставкой в феврале выросли на 1,7% – до 4 674,10 доллара за унцию.

Аналитики объясняют стремительный рост цены общей реакцией рынка, который действует с повышенной осторожностью на фоне геополитических обострений.

Когда снова появляются институциональные и политические риски, рынки быстро реагируют, переориентируясь на безопасные активы, и золото снова становится приоритетным выбором,

– отметила аналитик рынка XS.com. Линь Тран.

Обратите внимание! По словам специалистов, во время геополитической и экономической неопределенности золото обычно "традиционно хорошо себя чувствует". Так, в 2025 году его цена выросла более чем на 64%, а с начала этого года – уже более чем на 8%.

Как изменилась цена на серебро?

Спотовое серебро 19 января поднялось на 3,5% до 93,17 доллара за унцию (в пятницу его стоимость составляла 91,33 доллара за унцию).

(в пятницу его стоимость составляла 91,33 доллара за унцию). Сейчас стоимость серебра за год выросла более чем на 30%.

Аналитики JP Morgan отмечают более сильное преимущество золота по сравнению с серебром. Хотя любая резкая коррекция цены серебра может временно повлиять на рынок драгоценных металлов в целом.

При этом специалисты считают, что впечатляющий рост цен на драгоценные металлы продолжится, пишет Bloomberg. В частности, Citigroup делает такие прогнозы на следующие три месяца

золото достигнет 5 тысяч долларов за унцию;

серебро взлетит до 100 долларов за унцию.

Геополитические риски продолжают обостряться. Новая торговая неопределенность подрывает перспективы роста, а внешняя политика США разрушает доверие к доллару. Это идеальная смесь для золота и серебра,

– отмечает аналитик Capital.com Кайл Родда.

Важно! В воскресенье Трамп заявил, что введет дополнительные тарифы для 8 стран Европы, если США не позволят купить Гренландию, поскольку они против посягательств Вашингтона на остров. ЕС в ответ рассматривает свои ответные тарифы. Это заставляет инвесторов обратить внимание на такие безопасные активы, как золото и серебро.

Как изменились цены на другие металлы?

Изменились цена в понедельник и на другие драгоценные металлы, в частности, платину и палладий: