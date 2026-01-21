Что известно о поставках нефти на российские НПЗ?

Прокачка нефти на российские НПЗ сократилась до самого низкого уровня за последние 15 лет, то есть с 2010, сообщает СЗРУ.

Такая ситуация стала в первую очередь следствием внеплановых остановок и ремонтов НПЗ. Особенно обострилась ситуация во второй половине 2025 года, сообщает российское издание "Медуза".

Как известно, в августе-ноябре на российские НПЗ поступило – 85,9 миллиона тонн нефти. Для сравнения, в аналогичный период 2024 года это значение составляло – 90 миллионов тонн.

Важно! Именно в эти месяцы произошли так называемые "инциденты". Так россияне обозначают атаки на НПЗ.

В отношении предприятий, ситуация выглядит так:

На предприятиях "Роснефти" загрузки сократились на 7,8% – до 70,76 миллиона тонн.

Несколько иная ситуация на заводах "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз". Эти компании наоборот, немного нарастили прокачку.

Заметим, что дополнительным фактором давления на эту отрасль в России выступают и экспортные ограничения. Напомним, в сентябре 2025 Кремль ввел запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для всех участников рынка.

Обратите внимание! Именно благодаря этому решению, Кремль стремился урегулировать ситуацию на внутреннем рынке.

Что важно знать о ситуации с нефтью в России сейчас?