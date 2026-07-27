Цены на нефть упали после нового решения Трампа по Ирану

Накануне посол США при ООН Майк Уолц заявил, что Дональд Трамп решил временно приостановить удары по Ирану, чтобы дать больше времени дипломатии. После двух недель атак стороны взяли паузу на выходных, что усилило надежды на политическое урегулирование и восстановление судоходства через Ормузский пролив.

Как затишье повлияло на рынки

Цены на нефть опустились до самого низкого уровня почти через неделю, прервав длительный рост. Поэтому уже в понедельник, 27 июля, котировки обвалились более чем на 6%, пишет Reuters.

Фьючерсы на эталонную Brent подешевели на 6,20 доллара (или 6,4%) – до 90,58 доллара за баррель ;

; фьючерсы на американскую WTI снизились на 5,80 доллара (или 6,5%) – до 83,51 доллара за баррель.

Таким образом, рынок положительно отреагировал на первые признаки возможной деэскалации. Это в очередной раз подтвердило, что стоимость "черного золота" в настоящее время преимущественно определяют геополитические факторы, прежде всего новости о развитии ситуации на Ближнем Востоке.

Однако, несмотря на паузу в атаках, в выходные через Ормузский пролив ежедневно проходило менее 10 танкеров с сырьем, по данным Kpler. Аналитики ожидают, что судоходство будет восстанавливаться медленно и частично, поскольку многие перевозчики ожидают более убедительных гарантий безопасности.

Кроме того, в воскресенье сократилось движение судов по еще одной важной транспортной артерии для мировой торговли нефтью – Баб-эль-Мандебскому проливу, поскольку йеменские хуситы атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии на побережье Красного моря.

Напомним, ранее из-за ударов поддерживаемых Ираном боевиков по танкерам в регионе, котировки Brent впервые с мая превысили отметку в 100 долларов за баррель.