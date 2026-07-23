Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Это событие усиливает опасения по поводу безопасности судоходства, ведь эскалация конфликта на Ближнем Востоке нарушила поставки энергоносителей и всколыхнула мировые финансовые рынки, сообщает Bloomberg.

В частности, саудовские власти подтвердили факт атаки на танкер Encelia с нефтепродуктами, тогда как британские военные сообщили о попадании снаряда в один из кораблей вблизи саудовского города Эш-Шукайк в Красном море. По утверждению хуситов, второй их целью стал танкер Layla с сырой нефтью.

Несмотря на то, что масштабы повреждений судов пока неизвестны, нападение может привести к фактическому закрытию еще одного стратегического морского маршрута для мировой торговли энергоносителями.

Поэтому некоторые моряки уже обходят Баб-эль-Мандебский пролив, а цены на нефть продолжают расти пятый день подряд.

Сколько стоит нефть 23 июля

По данным Reuters, по состоянию на утро четверга фьючерсы на Brent подорожали на 2,6% – до 96,49 доллара за баррель , что является максимальным уровнем с 8 июня. К слову, накануне котировки завершили торги, лишь немного не дотянув до шестинедельного максимума.

, что является максимальным уровнем с 8 июня. К слову, накануне котировки завершили торги, лишь немного не дотянув до шестинедельного максимума. В то же время фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 1,8% – до 88,42 доллара за баррель после роста стоимости на 3% по итогам предыдущей торговой сессии.

К слову, йеменские хуситы лишь расширили перечень угроз для мировой торговли "черным золотом", тогда как конфликт между США и Ираном не демонстрирует признаков затихания. Ночью Вашингтон уже 12-е сутки подряд наносил авиаудары по военным объектам противника, в частности по ракетным комплексам и системам ПВО.

В ответ Иран вновь совершил атаку на американские военные базы и другую инфраструктуру в Кувейте и Иордании. К тому же ни одна из сторон пока не демонстрирует готовности к возобновлению переговоров.