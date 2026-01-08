Что известно о продаже венесуэльской нефти?
Деньги, полученные от нефти, будут направляться через контролируемые правительством США счета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Министр энергетики США Крис Райт указал, что первые продажи будут происходить именно из накопленных запасов сырой нефти. А впоследствии начнет реализовываться и новоприобретенное сырье.
Вместо блокирования нефтяных поставок мы позволим нефти течь на нефтеперерабатывающие заводы США и по всему миру, обеспечивая стабильные поставки, но эти продажи будет осуществлять правительство США.
Райт объяснил, что продажи будут координироваться правительством США, чтобы:
- избежать спекуляций;
- и обеспечить стабильность рынка.
Заметим, что продажа нефти будет происходить "немедленно". Общий объем ожидаемой реализации сейчас 30 – 50 миллионов баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
Правительство Соединенных Штатов начало продвижение венесуэльской сырой нефти на мировом рынке на благо Соединенных Штатов, Венесуэлы и наших союзников. Мы привлекли ведущих мировых рынков сырьевых товаров и ключевые банки к выполнению и оказанию финансовой поддержки этим продажам сырой нефти и сырых продуктов,
– сообщило министерство.
Что важно знать о венесуэльской нефти сейчас?
Недавно стало известно, что американские военные захватили нефтяной танкер под российским флагом. Это судно связано с Венесуэлой.
США готовы помочь Венесуэле восстановить нефтяные месторождения. Для этого американцы будут поставлять необходимые химикаты и оборудование. Важно отметить, что этот процесс не произойдет быстро. Восстановление венесуэльских месторождений займет более 10 лет и нуждается в значительных инвестициях.