Что известно о продаже венесуэльской нефти?

Деньги, полученные от нефти, будут направляться через контролируемые правительством США счета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Министр энергетики США Крис Райт указал, что первые продажи будут происходить именно из накопленных запасов сырой нефти. А впоследствии начнет реализовываться и новоприобретенное сырье.

Крис Райт Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Вместо блокирования нефтяных поставок мы позволим нефти течь на нефтеперерабатывающие заводы США и по всему миру, обеспечивая стабильные поставки, но эти продажи будет осуществлять правительство США.

Райт объяснил, что продажи будут координироваться правительством США, чтобы:

избежать спекуляций;

и обеспечить стабильность рынка.

Заметим, что продажа нефти будет происходить "немедленно". Общий объем ожидаемой реализации сейчас 30 – 50 миллионов баррелей, сообщает Министерство энергетики США.

Правительство Соединенных Штатов начало продвижение венесуэльской сырой нефти на мировом рынке на благо Соединенных Штатов, Венесуэлы и наших союзников. Мы привлекли ведущих мировых рынков сырьевых товаров и ключевые банки к выполнению и оказанию финансовой поддержки этим продажам сырой нефти и сырых продуктов,

– сообщило министерство.

Что важно знать о венесуэльской нефти сейчас?