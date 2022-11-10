Последние новости о ценах на нефть

Торги в четверг, 10 ноября, нефть Brent закончила с ценой на уровне 93,49 доллара, согласно данным Finance! Yahoo. С начала сессии котировки выросли на 0,91%. По сравнению с прошлым днем сырье подорожало на 0,89 доллара.

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Контракты на американскую марку нефти West Texas Intermediate стоят 86,32 доллара за баррель. За день сырье выросло в цене 0,57%. По сравнению с предыдущим торговым днем черное золото подорожало на 0,53 доллара.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 93,46 доллара за баррель (+ 0,84 доллара);

за баррель (+ 0,84 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 86,28 доллара за баррель (+ 0,51 доллара).

Факторы влияния на рынке нефти

После трех дней снижения цен нефть вернулась к росту. Один из главных факторов – новые данные по инфляции в США, ставшей мощным вызовом для США. Обнародованные цифры поддержали надежды инвесторов на желаемое смягчение монетарной политики Федерального резерва, что может поддержать спрос на нефть, сообщает издание Reuters.

В то же время это нивелирует опасения спроса на нефть в Китае. Дело в том, что в стране снова восстанавливают ограничения, связанные с коронавирусом,

Обратите внимание! Китай – один из самых мощных импортеров нефти и вторая экономика мира. Именно поэтому эта страна так сильно влияет на рынок нефти в мире.

Прогнозы от экспертов: