Останні новини про ціни на нафту

Торги у четвер, 10 листопада, нафта Brent закінчила з ціною на рівні 93,49 долара, згідно з даними Finance!Yahoo. З початку сесії котирування виросли на 0,91%. Порівняно з минулим днем, сировина подорожчала на 0,89 долара.

Цікаво Різке сповільнення економіки Китаю: хто вони – головні переможці та аутсайдери

Контракти на американську марку нафти West Texas Intermediate коштують 86,32 долара за барель. За день сировина виросла в ціні 0,57%. Порівняно з попереднім торговим днем, чорне золото подорожчало на 0,53 долара.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 93,46 долара за барель (+ 0,84 долара);

за барель (+ 0,84 долара); Барель американської нафти WTI торгується за ціною 86,28 долара за барель (+ 0,51 долара).

Фактори впливу на ринку нафти

Після трьох днів зниження цін нафта повернулася до зростання. Один із головних факторів – нові дані щодо інфляції у США, яка стала потужним викликом для США. Оприлюднені цифри підтримали сподівання інвесторів стосовно бажаного пом'якшення монетарної політики Федерального резерву, що може підтримати попит на нафту, повідомляє видання Reuters.

Водночас це нівелює побоювання щодо попиту на нафту у Китаї. Річ у тому, що у країні знову відновлюють обмеження, які пов'язані з коронавірусом,

Зверніть увагу! Китай – це один із найпотужніших імпортерів нафти та друга економіка світу. Саму тому ця країна настільки сильно впливає на ринок нафти у світі.

Прогнози від експертів: