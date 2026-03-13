Укр Рус
Финансы Финансовые новости Нефть подешевеет: стало известно, когда это произойдет
13 марта, 11:50
3

Нефть подешевеет: стало известно, когда это произойдет

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Goldman Sachs прогнозирует, что цена нефти Brent в марте будет превышать 100 долларов за баррель, но в апреле ожидается снижение до 85 долларов за баррель.
  • Основным фактором, влияющим на рынок нефти, стало нарушение работы Ормузского пролива.

Goldman Sachs пока прогнозирует, что цена нефти Brent в марте будет превышать 100 долларов за баррель. В то же время в апреле, вероятно, произойдут весомые изменения.

Как будет меняться цена нефти?

В апреле ожидается средняя цена Brent – 85 долларов за баррель, сообщает Reuters.

Читайте также Выгодно России и ее союзникам: энергетический стратег назвал последствия роста цен на нефть

Нужно понимать, что цены на энергоносители нестабильны сейчас именно из-за ситуации на Ближнем Востоке. Ведь там повреждена значительная часть инфраструктуры. К тому же Ормузский пролив не работает стабильно.

Ситуация с ценами до этого выглядела так:

  • фьючерсы на нефть Brent с поставкой в мае были на уровне – 100,13 доллара за баррель, за неделю они выросли почти на 8%;
  • 9 марта цены на нефть достигали 119,5 долларов за баррель, это самый высокий показатель с середины 2022 года, сообщает Reuters.

Goldman прогнозирует постепенное возвращение цены на нефть марки Brent к минимуму в 70 долларов позже в этом году, однако, если перебои с потоками нефти окажутся более длительными, цены на нефть могут достичь более высоких пиков и завершить год на более высоких уровнях, 
– указывает издание.

Как указывает Goldman, основным фактором влияния на рынок нефти стало нарушение работы Ормузского пролива. В последнее время он, фактически, не функционирует.

В четверг Goldman Sachs обновил прогноз, по ценам на нефть в IV квартале 2026 года:

  • нефть марки Brent, вероятно, достигнет – 71 доллара за баррель;
  • WTI – 67 долларов за баррель.

Что происходит на Ближнем Востоке?

  • 28 февраля израильские и американские силы атаковали Иран. После этого иранские войска нанесли ответные удары. Иран атаковал энергетическую инфраструктуру соседних стран.

  • В результате атак на Ближнем Востоке, многие страны сократили добычу нефти и газа. Сейчас существуют значительные проблемы с экспортом сырья из этого региона. Ормузский пролив остается почти заблокированным.

  • Появились слухи, что Иран заминировал Ормузский пролив. Ранее командующий Корпуса стражей исламской революции вообще заявлял о намерении атаковать любое судно, проходящее по этому пути.