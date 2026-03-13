Как будет меняться цена нефти?
В апреле ожидается средняя цена Brent – 85 долларов за баррель, сообщает Reuters.
Нужно понимать, что цены на энергоносители нестабильны сейчас именно из-за ситуации на Ближнем Востоке. Ведь там повреждена значительная часть инфраструктуры. К тому же Ормузский пролив не работает стабильно.
Ситуация с ценами до этого выглядела так:
- фьючерсы на нефть Brent с поставкой в мае были на уровне – 100,13 доллара за баррель, за неделю они выросли почти на 8%;
- 9 марта цены на нефть достигали 119,5 долларов за баррель, это самый высокий показатель с середины 2022 года, сообщает Reuters.
Goldman прогнозирует постепенное возвращение цены на нефть марки Brent к минимуму в 70 долларов позже в этом году, однако, если перебои с потоками нефти окажутся более длительными, цены на нефть могут достичь более высоких пиков и завершить год на более высоких уровнях,
– указывает издание.
Как указывает Goldman, основным фактором влияния на рынок нефти стало нарушение работы Ормузского пролива. В последнее время он, фактически, не функционирует.
В четверг Goldman Sachs обновил прогноз, по ценам на нефть в IV квартале 2026 года:
- нефть марки Brent, вероятно, достигнет – 71 доллара за баррель;
- WTI – 67 долларов за баррель.
Что происходит на Ближнем Востоке?
28 февраля израильские и американские силы атаковали Иран. После этого иранские войска нанесли ответные удары. Иран атаковал энергетическую инфраструктуру соседних стран.
В результате атак на Ближнем Востоке, многие страны сократили добычу нефти и газа. Сейчас существуют значительные проблемы с экспортом сырья из этого региона. Ормузский пролив остается почти заблокированным.
Появились слухи, что Иран заминировал Ормузский пролив. Ранее командующий Корпуса стражей исламской революции вообще заявлял о намерении атаковать любое судно, проходящее по этому пути.