Как будет меняться цена нефти?

В апреле ожидается средняя цена Brent – 85 долларов за баррель, сообщает Reuters.

Нужно понимать, что цены на энергоносители нестабильны сейчас именно из-за ситуации на Ближнем Востоке. Ведь там повреждена значительная часть инфраструктуры. К тому же Ормузский пролив не работает стабильно.

Ситуация с ценами до этого выглядела так:

фьючерсы на нефть Brent с поставкой в мае были на уровне – 100,13 доллара за баррель, за неделю они выросли почти на 8%;

9 марта цены на нефть достигали 119,5 долларов за баррель, это самый высокий показатель с середины 2022 года, сообщает Reuters.

Goldman прогнозирует постепенное возвращение цены на нефть марки Brent к минимуму в 70 долларов позже в этом году, однако, если перебои с потоками нефти окажутся более длительными, цены на нефть могут достичь более высоких пиков и завершить год на более высоких уровнях,

– указывает издание.

Как указывает Goldman, основным фактором влияния на рынок нефти стало нарушение работы Ормузского пролива. В последнее время он, фактически, не функционирует.

В четверг Goldman Sachs обновил прогноз, по ценам на нефть в IV квартале 2026 года:

нефть марки Brent, вероятно, достигнет – 71 доллара за баррель;

WTI – 67 долларов за баррель.

Что происходит на Ближнем Востоке?