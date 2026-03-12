Что известно об экспорте иранской нефти через Ормузский пролив сейчас?

Суда других стран не могут свободно двигаться по этому пути, сообщает Reuters.

Читайте также Цены на нефть могут упасть: ряд стран обсуждает радикальный шаг

Как показывает статистика TankerTrackers.com, примерно 13,7 миллиона баррелей сырой нефти экспортировал Иран с момента начала атак Израиля и США на иранскую территорию. То есть, с 28 февраля.

Интересно! Данные Kpler показали, что иранский экспорт с 1 по 11 марта составил – 16,5 миллиона баррелей.

Нужно понимать, что США пока не внедряют никаких мер для остановки иранских судов. Вероятно, для того, чтобы Иран не осуществил полную блокаду Ормузского пролива.

Согласно анализу Kpler и Lloyd's List Intelligence, с 28 февраля Иран покинули шесть танкеров с сырой нефтью, включая судно Cuma, находящееся под санкциями США, оно отплыло на этой неделе,

– указывает издание.

Заметим, что 6 марта стало известно о двух танкерах со сжиженным нефтяным газом, которые отплыли из Ирана. Они также под санкциями США, сообщает Reuters.

Какова ситуация в Ормузском проливе?

Ормузский пролив это важное место для экспорта нефти. Именно по этому пути проходит пятая часть мирового нефтяного экспорта.

Иран ответил на атаки Израиля и США, из-за этого почти полностью остановилось движение в Ормузском проливе. Сейчас для стран Персидского залива, фактически, невозможен экспорт по указанному пути.

Многие страны сократили добычу нефти и газа из-за обстрелов Ирана. Также свою роль сыграла невозможность экспорта.

Обратите внимание! Иран неоднократно угрожал полностью перекрыть Ормузский пролив. Командующий Корпуса стражей исламской революции заявлял о готовности атаковать любое судно, движущееся по этому пути. Такие прецеденты уже были. Известно даже о погибших в результате этих атак.