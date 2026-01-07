Сколько денег можно провезти через границу?
Эти правила действуют как для украинцев, так и иностранцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможню.
Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимостью, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро, без письменного декларирования таможенному органу,
– сообщает таможня.
Обычно, сумму наличных и металлов пересчитывают по официальному курсу НБУ. Например, сегодня, как сообщает регулятор, 1 евро это – 49,7992 гривны.
Обратите внимание! Перерасчет также могут осуществлять по кросс-курсу, определенным согласно официальному курсу гривны к соответствующим иностранным валютам и банковским металлам.
Как задекларировать большую сумму наличных для перевозки через границу?
Для того чтобы задекларировать деньги, нужны такие документы:
- паспорт;
- а также – документы, подтверждающие происхождение валюты.
Заметим, что к документам, которые подтверждают происхождение валюты, сейчас относятся:
- договор купли-продажи валюты;
- договор дарения валюты;
- документы, подтверждающие законность происхождения средств;
- справка из финучреждения о снятии наличных с банковского счета.
Несовершеннолетние лица имеют право на трансграничное перемещение валютных ценностей в сумме/стоимости, установленных валютным законодательством. При этом письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, осуществляется его законным представителем,
– отмечает таможня.
Какие штрафы за отсутствие декларирования валюты и драгоценных металлов?
Сумму, которая превышает установленный лимит, нужно обязательно декларировать. За нарушение установленных правил придется понести ответственность, она разнится, зависимости от степени вины.
20% от суммы, которая больше нормы, придется отдать, если вы составили декларацию неправильно. А 100%, за уклонение от декларирования.
В некоторых случаях осуществляется привлечение к уголовной ответственности. Более того, за определенные нарушения может быть внедрен даже запрет на въезд в страну.
Важно! Также может быть осуществлена конфискация денег или, например, металлов, которые были неправомерно ввезены / вывезены через границу Украины.