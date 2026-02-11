Почему растет цена на нефть?

Рост цены на нефть сдержало значительное увеличение запасов сырой нефти в США, сообщает Reuters.

Статистика Управления энергетической информации показывает, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,5 миллиона баррелей. Они достигли 428,8 миллиона баррелей.

Как известно, сегодня Трамп заявил о возможности отправки второго авианосца на Ближний Восток. Это произойдет, если соглашение с Ираном таки не будет заключено.

Интересно! Вместе с этим, Иран и США готовятся к возобновлению переговоров.

На прошлой неделе американские и иранские дипломаты провели непрямые переговоры в Омане на фоне наращивания региональных военно-морских сил США, что угрожает Ирану. Дата и место проведения следующего раунда переговоров между США и Ираном еще не объявлены,

– указывает издание.

Заметим, что риторика этих стран остается довольно воинственной. В то же время прямых признаков эскалации нет. Сейчас Трамп считает, что Иран согласится на заключение сделки.

Кроме этого, на рынок нефти повлияли следующие факторы:

устойчивость рынка труда в США;

снижение мирового спроса на нефть;

снижение уровня добычи нефти в России (в январе он стал на 0,6% меньше чем в декабре).

Египет поручил международным нефтяным компаниям удвоить добычу до 2030 года, а действующие контракты должны быть пересмотрены для стимулирования новых инвестиций,

– сказал Reuters руководитель Energean International в Египте.

Какие цены на нефть сейчас?

11 февраля цена нефти изменилась. Нужно понимать, что стоимость этого сырья зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics.

Сейчас цены следующие:

Нефть марки Brent имеет цену – 69,75 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 65 доллара за баррель.

Российская Urals – 56,54 доллара за баррель

Какова ситуация с российской нефтью сейчас?