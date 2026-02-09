Результаты политики США: на этот раз на нефть повлиял не только Иран

Стоимость нефти стабилизируется. Этому способствует совокупность факторов. В частности, ожидания продолжения переговоров между Ираном и США. Сейчас между этими странами спадает напряжение.

Какие факторы влияют на цену нефти сейчас?

США и Иран пообещали продолжать переговоры, сообщает Reuters.

Также решающими стали следующие факторы:

Инвесторы столкнулись с попыткой Запада – ограничить доходы России от реализации нефти. В частности, потенциальными санкциями. Накануне Европейская комиссия предложила ввести полный запрет на любые услуги, которые способствуют экспорту сырой российской нефти морским путем.

Индия сокращает закупки российской нефти. На этом настаивают США. Нью-Дели готовы договариваться, чтобы заключить торговое соглашение с американским правительством.

Индийские НПЗ уже начали отказываться от закупок российской нефти. Речь идет именно о сырой с поставкой в апреле.

В Казахстане нефтяное месторождение Тенгиз восстановило примерно 60% пиковой добычи и намерено выйти на полную мощность до 23 февраля,

– сообщает издание.

Какие цены на нефть 9 февраля 2026 года?

Стоимость нефти зависит от ее марки, сообщает ресурс Trading Economics. Сейчас цены следующие:

Нефть марки Brent имеет цену – 69,23 доллара за баррель.

Американская нефть WTI – 64,63 доллара за баррель.

Российская Urals – 56,37 доллара за баррель

Что известно о взаимодействии США и Ирана?