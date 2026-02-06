Что влияет на стоимость нефти 6 февраля 2026 года?

Еще днем иранское государственное телевидение сообщило о завершении переговоров, сообщает Reuters.

По словам министра иностранных дел Ирана, переговорщики уже вернулись в свои столицы. Там должны состояться консультации.

Накануне переговоров отсутствие консенсуса по повестке дня встречи вызвало беспокойство инвесторов относительно геополитических рисков, поскольку Иран хотел придерживаться ядерных вопросов, тогда как США хотели обсудить баллистические ракеты Ирана и поддержку вооруженных групп в регионе,

– указывает издание.

Нужно понимать, что падение цен на нефть связано именно с оценками инвесторов. Ведь существовала вероятность возникновения нового конфликта на Ближнем Востоке и, соответственно, перебоев в поставках.

Важно! Пятая часть мировых объемов нефти проходит через Ормузский пролив. Иран угрожает его блокировать, если США применят силу.

Именно через Ормузский пролив экспортируют большую часть своей сырой нефти многие страны. В частности:

ОАЭ;

Саудовская Аравия;

Ирак;

Кувейт.

Обратите внимание! Чем меньше будет вероятность возникновения нового конфликта на Ближнем Востоке, тем больше будет снижаться стоимость нефти.

Также на цену нефти влияют:

широкая распродажа на рынках;

вероятность избытка предложения на рынке.

Запланированный экспорт нефти из Казахстана через его основной маршрут через Россию может упасть на целых 35% в этом месяце, сообщили четыре источника в торговле, поскольку гигант постепенно оправляется от пожаров на энергетических объектах в январе,

– указало издание.

Что происходит с ценами на нефть сейчас?

Цена нефти зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics. Сейчас ситуация такова:

Нефть марки Brent стоит – 68,17 доллара за баррель.

– 68,17 доллара за баррель. Американская нефть WTI – 63,93 доллара за баррель.

– 63,93 доллара за баррель. Российская Urals – 54,63 доллара за баррель

Почему обострилась ситуация между США и Ираном?