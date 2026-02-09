Как индийские НПЗ отказываются от российской нефти?
Индийские гиганты Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries уже не принимают предложения, относительно поставок российской нефти весной, сообщает Reuters.
Читайте также Последствия будут критическими: одно решение ЕС может оставить Россию без денег от нефти
Важно! Ранее уже были заключены соглашения по которым отгрузки должны состояться в марте. Однако новых договоров не предвидится.
Диверсификация наших источников энергии в соответствии с объективными рыночными условиями и международной динамики, развивающейся, является основой нашей стратегии,
– указал представитель индийского МИД.
Можно сказать, что отказ от российских ресурсов это важная составляющая в восстановлении сотрудничества Индии и США. Недавно эти страны уже согласовали ряд изменений:
- США снизили тарифы для Индии с 25% до 18%. Напомним, эти пошлины были введены из-за сотрудничества Нью-Дели с Москвой.
- За это Индия должна прямо или косвенно прекратить импорт российской нефти, сообщает Reuters.
Интересно, что сейчас Индия и США работают над новым рамочным соглашением. Его проработку должны закончить до марта. Оно будет предусматривать дальнейшее снижение тарифов и углубление сотрудничества, в частности, в экономическом секторе.
Обратите внимание! США давили на Индию именно из-за того, что своими закупками Нью-Дели помогает Кремлю вести войну против Украины.
Что важно знать о сотрудничестве Индии и России в нефтяном секторе?
Индия стала главным покупателем российской морской нефти именно после 2022 года. Тогда Россия искала новые рынки сбыта из-за потери европейского.
Сейчас Индия ощутимо уменьшает объемы закупок российской нефти. К марту уровень импорта, вероятно, упадет ниже 1 миллиона баррелей в сутки. А в будущем и до – 500 – 600 тысяч баррелей.
В то же время Индия увеличивает закупки в других странах. В частности, в Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Америке.