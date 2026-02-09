Как индийские НПЗ отказываются от российской нефти?

Индийские гиганты Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries уже не принимают предложения, относительно поставок российской нефти весной, сообщает Reuters.

Важно! Ранее уже были заключены соглашения по которым отгрузки должны состояться в марте. Однако новых договоров не предвидится.

Диверсификация наших источников энергии в соответствии с объективными рыночными условиями и международной динамики, развивающейся, является основой нашей стратегии,

– указал представитель индийского МИД.

Можно сказать, что отказ от российских ресурсов это важная составляющая в восстановлении сотрудничества Индии и США. Недавно эти страны уже согласовали ряд изменений:

США снизили тарифы для Индии с 25% до 18%. Напомним, эти пошлины были введены из-за сотрудничества Нью-Дели с Москвой.

За это Индия должна прямо или косвенно прекратить импорт российской нефти, сообщает Reuters.

Интересно, что сейчас Индия и США работают над новым рамочным соглашением. Его проработку должны закончить до марта. Оно будет предусматривать дальнейшее снижение тарифов и углубление сотрудничества, в частности, в экономическом секторе.

Обратите внимание! США давили на Индию именно из-за того, что своими закупками Нью-Дели помогает Кремлю вести войну против Украины.

Что важно знать о сотрудничестве Индии и России в нефтяном секторе?