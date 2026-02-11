Напряжение между США и Ираном растет: цена нефти летит вверх
- Стоимость нефти выросла почти на 2% из-за роста напряжения между Ираном и США.
- Цена нефти марки Brent составляет 69,75 доллара за баррель, WTI – 65 долларов за баррель, а Urals – 56,54 доллара за баррель.
Стоимость нефти сегодня выросла почти на 2%. Этому способствует рост напряжения между Ираном и США. Инвесторы опасаются последствий этого конфликта.
Почему растет цена на нефть?
Рост цены на нефть сдержало значительное увеличение запасов сырой нефти в США, сообщает Reuters.
Статистика Управления энергетической информации показывает, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,5 миллиона баррелей. Они достигли 428,8 миллиона баррелей.
Как известно, сегодня Трамп заявил о возможности отправки второго авианосца на Ближний Восток. Это произойдет, если соглашение с Ираном таки не будет заключено.
Интересно! Вместе с этим, Иран и США готовятся к возобновлению переговоров.
На прошлой неделе американские и иранские дипломаты провели непрямые переговоры в Омане на фоне наращивания региональных военно-морских сил США, что угрожает Ирану. Дата и место проведения следующего раунда переговоров между США и Ираном еще не объявлены,
– указывает издание.
Заметим, что риторика этих стран остается довольно воинственной. В то же время прямых признаков эскалации нет. Сейчас Трамп считает, что Иран согласится на заключение сделки.
Кроме этого, на рынок нефти повлияли следующие факторы:
- устойчивость рынка труда в США;
- снижение мирового спроса на нефть;
- снижение уровня добычи нефти в России (в январе он стал на 0,6% меньше чем в декабре).
Египет поручил международным нефтяным компаниям удвоить добычу до 2030 года, а действующие контракты должны быть пересмотрены для стимулирования новых инвестиций,
– сказал Reuters руководитель Energean International в Египте.
Какие цены на нефть сейчас?
11 февраля цена нефти изменилась. Нужно понимать, что стоимость этого сырья зависит от марки, сообщает ресурс Trading Economics.
Сейчас цены следующие:
- Нефть марки Brent имеет цену – 69,75 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 65 доллара за баррель.
- Российская Urals – 56,54 доллара за баррель
Какова ситуация с российской нефтью сейчас?
Индия таки сокращает закупки российской нефти. Таким образом страна стремится улучшить отношения с США и заключить торговое соглашение. Для Индии сотрудничество с американским правительством выгоднее, чем закупка российской нефти по сниженным ценам.
Доходы России от нефти сокращаются. Сейчас они составляют минимума за последние 5 лет. Этому, в частности, способствует укрепление рубля и падение мировых цен на нефть.