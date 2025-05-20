На рынке нефти зафиксировали незначительные изменения. При этом эталонные бренды нефти демонстрируют разноплановую динамику.

Мировые цены на нефть сегодня

Во вторник, 20 мая, цены на нефть зафиксировали незначительные изменения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сейчас трейдеры взвешивают влияние на рынок возможного срыва переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана. Напомним, что на прошлой неделе эталонные бренды нефти потеряли в цене более чем на 2% на фоне новостей о потенциальной ядерной сделке между странами.

Среди факторов влияния также прогноз роста спроса на нефть в Азии и замедление производства и пррдажів в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 6 центов до 65,48 доллара за баррель. Зато нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 1 цент. Американская нефть торгуется на уровне 62,7 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: