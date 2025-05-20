Світові ціни на нафту сьогодні

У вівторок, 20 травня, ціни на нафту зафіксували незначні зміни. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Наразі трейдери зважують вплив на ринок можливого зриву переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерану. Нагадаємо, що на минулому тижні еталонні бренди нафти втратили в ціні на понад 2% на тлі новин про потенційну ядерну угоду між країнами.

Серед факторів впливу також прогноз зростання попиту на нафту в Азії та сповільнення виробництва та пррдажів в Китаї, який є найбільшим імпортером нафти у світі.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали на 6 центів до 65,48 долара за барель. Натомість нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 1 цент. Американська нафта торгується на рівні 62,7 долара за барель.

За даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: