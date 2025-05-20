Мировые цены на нефть сегодня

Во вторник, 20 мая, цены на нефть зафиксировали незначительные изменения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сейчас трейдеры взвешивают влияние на рынок возможного срыва переговоров между США и Ираном по ядерной программе Тегерана. Напомним, что на прошлой неделе эталонные бренды нефти потеряли в цене более чем на 2% на фоне новостей о потенциальной ядерной сделке между странами.

Среди факторов влияния также прогноз роста спроса на нефть в Азии и замедление производства и пррдажів в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 6 центов до 65,48 доллара за баррель. Зато нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 1 цент. Американская нефть торгуется на уровне 62,7 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: